Пассажирам электричек напоминают о необходимой социальной дистанции

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По информации пресс-службы магистрали, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в пригородных поездах, курсирующих на Приволжской железной дороге, появились наклейки с призывом соблюдать безопасную социальную дистанцию в 1,5 метра. Надпись на круглых стикерах, размещенных в каждом вагоне, напоминает пассажирам о необходимости оставлять свободными соседние места.Рекомендации по мерам профилактики в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки транслируется по громкоговорящей связи. Аналогичная информация также содержится в информационных памятках, которые размещены во всех пригородных поездах.Кроме того, в целях профилактики инфекционных заболеваний в пригородных поездах реализована технология бесконтактного контроля проездных документов. В ее основе – отсутствие физического контакта пассажиров и разъездных билетных кассиров, работающих в защитных масках и перчатках. На выходе из каждого вагона сотрудники пригородных компаний обрабатывают свои руки с помощью антисептических средств.