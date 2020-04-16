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Пассажирам электричек напоминают о необходимой социальной дистанции

Новости
Пассажирам электричек напоминают о необходимой социальной дистанции


На Приволжской железной дороге приняты соответствующие меры информирования.

По информации пресс-службы магистрали, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в пригородных поездах, курсирующих на Приволжской железной дороге, появились наклейки с призывом соблюдать безопасную социальную дистанцию в 1,5 метра. Надпись на круглых стикерах, размещенных в каждом вагоне, напоминает пассажирам о необходимости оставлять свободными соседние места.

Рекомендации по мерам профилактики в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки транслируется по громкоговорящей связи. Аналогичная информация также содержится в информационных памятках, которые размещены во всех пригородных поездах.

Кроме того, в целях профилактики инфекционных заболеваний в пригородных поездах реализована технология бесконтактного контроля проездных документов. В ее основе – отсутствие физического контакта пассажиров и разъездных билетных кассиров, работающих в защитных масках и перчатках. На выходе из каждого вагона сотрудники пригородных компаний обрабатывают свои руки с помощью антисептических средств.