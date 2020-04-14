14 апреля 2020 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 14 апреля
В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей
14:42 | 14 апреля
В Саратове все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы на первые две недели карантина
14:00 | 14 апреля
Пенсионеров Саратова приглашают принять участие в интернет-конкурсе «Спасибо интернету-2020»
13:21 | 14 апреля
Академдрама покажет в режиме онлайн спектакли "Условные единицы", "Записки сумасшедшего" и "Квартет"
12:48 | 14 апреля
В Саратове на линии выпустили дополнительные автобусы большой вместимости
11:30 | 14 апреля
Число зараженных COVID-19 в Саратовской области возросло до 49 человек
10:13 | 14 апреля
Клиентам холдинга «РЖД» предлагается комплекс преференций при перевозках грузов
09:00 | 14 апреля
ПривЖД перечислила в региональные и местные бюджеты более 868 млн рублей в 1 квартале 2020 года
16:43 | 13 апреля
За выходные саратовский колл-центр обработал более тридцати обращений
15:30 | 13 апреля
В Саратове временно ограничивается посещение кладбищ
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы на первые две недели карантина

Новости


С 6 апреля в Саратове началась выдача продуктовых наборов школьникам льготной категории.

Данная мера является заменой бесплатного питания детей в школах в условиях дистанционного обучения. На сегодняшний день выданы почти 17 тысяч наборов, которые включают в себя сахар, сгущенное молоко, крупы, макароны, кондитерские изделия и сок.
«Родителям была обеспечена возможность получить продукты в той школе, где обучается ребенок. Со своей стороны мы предусмотрели все меры безопасности. Каждый родитель был приглашен к определенному времени, чтобы избежать очередей и контакта между собой», - рассказала председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Лариса Ревуцкая.

На апрель запланировано два этапа выдачи продуктового набора. Каждый рассчитан на две недели. Следующий сухой паек льготники начнут получать с 20 числа.

По словам Ларисы Ревуцкой, от семей в адрес комитета поступило несколько обращений, в которых звучали просьбы о включении в набор муки и подсолнечного масла. Эти пожелания учтены.

Поставщики школьного питания уже приступили к формированию наборов.
«На те средства, которые предназначены в обычные учебные дни для питания детей из малообеспеченных семей, мы в данный момент собираем сухие пайки. Его стоимость составляет 384 рубля. В него входит мука, масло растительное, мучные кондитерские изделия, чай, сухой завтрак, сахар и макаронные изделия», - рассказал представитель поставщика школьного питания Илья Выходец.

Мама троих детей, двое из которых школьники, Ирина Хайзатова благодарна представителям власти за такую заботу.
«В набор входили товары первой необходимости. Продукты все были хорошего качества, дети сразу же съели сладости. Мы остались очень довольны. Это хорошая помощь. Во-первых, было неожиданно, во-вторых это весомо, мы смогли сэкономить», - рассказала Ирина Хайзатова.