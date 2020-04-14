В Саратове все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы на первые две недели карантина

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Данная мера является заменой бесплатного питания детей в школах в условиях дистанционного обучения. На сегодняшний день выданы почти 17 тысяч наборов, которые включают в себя сахар, сгущенное молоко, крупы, макароны, кондитерские изделия и сок.«Родителям была обеспечена возможность получить продукты в той школе, где обучается ребенок. Со своей стороны мы предусмотрели все меры безопасности. Каждый родитель был приглашен к определенному времени, чтобы избежать очередей и контакта между собой», - рассказала председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Лариса Ревуцкая.На апрель запланировано два этапа выдачи продуктового набора. Каждый рассчитан на две недели. Следующий сухой паек льготники начнут получать с 20 числа.По словам Ларисы Ревуцкой, от семей в адрес комитета поступило несколько обращений, в которых звучали просьбы о включении в набор муки и подсолнечного масла. Эти пожелания учтены.Поставщики школьного питания уже приступили к формированию наборов.«На те средства, которые предназначены в обычные учебные дни для питания детей из малообеспеченных семей, мы в данный момент собираем сухие пайки. Его стоимость составляет 384 рубля. В него входит мука, масло растительное, мучные кондитерские изделия, чай, сухой завтрак, сахар и макаронные изделия», - рассказал представитель поставщика школьного питания Илья Выходец.Мама троих детей, двое из которых школьники, Ирина Хайзатова благодарна представителям власти за такую заботу.«В набор входили товары первой необходимости. Продукты все были хорошего качества, дети сразу же съели сладости. Мы остались очень довольны. Это хорошая помощь. Во-первых, было неожиданно, во-вторых это весомо, мы смогли сэкономить», - рассказала Ирина Хайзатова.