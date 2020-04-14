Пенсионеров Саратова приглашают принять участие в интернет-конкурсе «Спасибо интернету-2020»

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Принять участие в этом популярном интернет-состязании могут пользователи интернета старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в том числе на специализированных компьютерных курсах.Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более двух тысяч участников. Его основная цель – повысить доступность государственных электронных услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать занятости лиц старшего возраста. И конкурс оправдал все ожидания. С каждым годом в нем принимает участие все больше пенсионеров и предпенсионеров (более 4,5 тысяч в 2019 году), половина которых проживает в сельской местности.Уже два года подряд Саратовская область входит в десятку самых активных регионов страны по количеству участников. Только в прошлом году свои творческие работы отправило несколько сотен представителей «серебряного» возраста из разных уголков области. Кстати, 2019 год оказался и самым результативным для местных конкурсантов. Сразу двое наших земляков из Маркса и Балакова удостоились специальных наград состязания.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя Азбука интернета», «Я – интернет-звезда». Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.