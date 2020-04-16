В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей

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По информации УФПС региона, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой график работы ряда отделений Почты России в Саратовской области скорректирован. Почтовые отделения, расположенные в городах, райцентрах и крупных сельских населенных пунктах будут недоступны для посещения клиентами в субботу и воскресенье. В течение рабочих дней недели время для посещения клиентами в них также будет сокращено. При этом почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.Изменения не затронут сельские и небольшие городские отделения связи, работающие от трех до пяти дней в неделю. Это основная часть почтовых отделений, расположенных в регионе. Они продолжат свою работу в прежнем режиме - без сокращения времени посещения клиентами.Кроме этого, в г. Саратове определены «дежурные» отделения почтовой связи, которые продолжат свою работу по обычному для них графику, в том числе в субботу и воскресенье. Это ОПС 410000 (главпочтамт, ул. Чапаева, 80), ОПС 410012 (Привокзальная пл., 1), ОПС 410039 (пр. Энтузиастов, 57)