16 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:29 | 15 апреля
Вячеслав Кантор и Ульям Поттер рассказали об опасности случайного ядерного удара
21:23 | 15 апреля
О выделении 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией сообщил «Норникель»
15:35 | 15 апреля
Афиша онлайн-трансляций театральных постановок на сегодня, 15 апреля
14:42 | 15 апреля
Конкурс «Весна Победы» проходит в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств – 2020 и посвящен 75-летию Победы
13:53 | 15 апреля
Саратовские медики призывают дачников помнить об опасности заразиться коронавирусной инфекцией
12:45 | 15 апреля
На переездах ПривЖД не допущено ни одного ДТП в январе-марте
11:30 | 15 апреля
ОАО «РЖД» предоставило скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов в крытых вагонах
10:16 | 15 апреля
Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
09:00 | 15 апреля
Пассажирам электричек напоминают о необходимой социальной дистанции
16:00 | 14 апреля
В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей

Новости


Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг.

По информации УФПС региона, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой график работы ряда отделений Почты России в Саратовской области скорректирован. Почтовые отделения, расположенные в городах, райцентрах и крупных сельских населенных пунктах будут недоступны для посещения клиентами в субботу и воскресенье. В течение рабочих дней недели время для посещения клиентами в них также будет сокращено. При этом почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Изменения не затронут сельские и небольшие городские отделения связи, работающие от трех до пяти дней в неделю. Это основная часть почтовых отделений, расположенных в регионе. Они продолжат свою работу в прежнем режиме - без сокращения времени посещения клиентами.

Кроме этого, в г. Саратове определены «дежурные» отделения почтовой связи, которые продолжат свою работу по обычному для них графику, в том числе в субботу и воскресенье. Это ОПС 410000 (главпочтамт, ул. Чапаева, 80), ОПС 410012 (Привокзальная пл., 1), ОПС 410039 (пр. Энтузиастов, 57)