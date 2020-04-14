В Саратове на линии выпустили дополнительные автобусы большой вместимости
Количество автобусов большой вместимости на маршрутах в Саратове увеличилось.
Так, 14 апреля на линии вышли 120 машин. Это на 58 единиц больше, чем было накануне.
Связано это прежде всего с тем, что расширился перечень предприятий, которые осуществляют деятельность в период самоизоляции.
В настоящий момент пассажиров обслуживают 529 единиц общественного транспорта.
Также возобновили работу основные сезонные маршруты.
Расписание движения граждане могут уточнить у водителей либо по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.
Напоминаем, находясь в общественном транспорте, не пренебрегайте нормами безопасности: соблюдайте необходимую дистанцию и пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.