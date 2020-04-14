Число зараженных COVID-19 в Саратовской области возросло до 49 человек
За последние сутки диагноз подтвержден у пяти человек.
По данным Telegram-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», коронавирус, в частности, выявлен у двух жителей Татищевского района и одного жителя Саратова, все они ранее контактировали с зараженными. Еще два пациента проходили лечение от внебольничной пневмонии (один в Балашове, один - в Энгельсе).
Также сообщается, что среди выявленных носителей COVID-19 есть лица обоих полов, средний их возраст превышает 72 года. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен. Ведется наблюдение.