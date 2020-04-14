Клиентам холдинга «РЖД» предлагается комплекс преференций при перевозках грузов

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По данным пресс-службы ПривЖД, компания готова выделить порядка 175 млн рублей на обеспечение отсрочки платежа для своих основных клиентов. Расчет суммы и детализация программы были подготовлены на основе анализа клиентской базы логистического оператора во всех регионах присутствия.АО «РЖД Логистика» изучает каждое поступившее обращение и принимает решение как по включению компании-клиента в программу, так и о конкретных условиях предоставления данной отсрочки.Кроме этого, «РЖД Логистика» готова предоставлять скидки на перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в первую очередь, продуктов питания и социально значимых товаров.Данное предложение разработано в рамках сервиса по перевозке мелких и сборных партий грузов «РЖД Экспресс» и будет применяться на основных направлениях работы: Москва – Новосибирск, Москва – Хабаровск, Москва – Благовещенск, Москва – Владивосток. В основном, данными услугами пользуется малый и средний бизнес. Для них предусмотрено как предоставление скидки на стоимость транспортировки (-5%), так и освобождение от дополнительной платы за скорость доставки.