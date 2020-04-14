14 апреля 2020 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 14 апреля
В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей
14:42 | 14 апреля
В Саратове все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы на первые две недели карантина
14:00 | 14 апреля
Пенсионеров Саратова приглашают принять участие в интернет-конкурсе «Спасибо интернету-2020»
13:21 | 14 апреля
Академдрама покажет в режиме онлайн спектакли "Условные единицы", "Записки сумасшедшего" и "Квартет"
12:48 | 14 апреля
В Саратове на линии выпустили дополнительные автобусы большой вместимости
11:30 | 14 апреля
Число зараженных COVID-19 в Саратовской области возросло до 49 человек
10:13 | 14 апреля
Клиентам холдинга «РЖД» предлагается комплекс преференций при перевозках грузов
09:00 | 14 апреля
ПривЖД перечислила в региональные и местные бюджеты более 868 млн рублей в 1 квартале 2020 года
16:43 | 13 апреля
За выходные саратовский колл-центр обработал более тридцати обращений
15:30 | 13 апреля
В Саратове временно ограничивается посещение кладбищ
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Клиентам холдинга «РЖД» предлагается комплекс преференций при перевозках грузов

Новости
Клиентам холдинга «РЖД» предлагается комплекс преференций при перевозках грузов


АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД») подготовило программу поддержки клиентов в условиях борьбы с распространением коронавируса, которая включает в себя предоставление скидок на перевозки грузов и отсрочек платежей.

По данным пресс-службы ПривЖД, компания готова выделить порядка 175 млн рублей на обеспечение отсрочки платежа для своих основных клиентов. Расчет суммы и детализация программы были подготовлены на основе анализа клиентской базы логистического оператора во всех регионах присутствия.

АО «РЖД Логистика» изучает каждое поступившее обращение и принимает решение как по включению компании-клиента в программу, так и о конкретных условиях предоставления данной отсрочки.

Кроме этого, «РЖД Логистика» готова предоставлять скидки на перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в первую очередь, продуктов питания и социально значимых товаров.

Данное предложение разработано в рамках сервиса по перевозке мелких и сборных партий грузов «РЖД Экспресс» и будет применяться на основных направлениях работы: Москва – Новосибирск, Москва – Хабаровск, Москва – Благовещенск, Москва – Владивосток. В основном, данными услугами пользуется малый и средний бизнес. Для них предусмотрено как предоставление скидки на стоимость транспортировки (-5%), так и освобождение от дополнительной платы за скорость доставки.