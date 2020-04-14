ПривЖД перечислила в региональные и местные бюджеты более 868 млн рублей в 1 квартале 2020 года
В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области в 1 квартале 2020 года превысили 407 млн рублей.
Железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков, всегда выполняющих налоговые обязательства в срок и в полном объеме. Так, за период с января по март 2020 года Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней свыше 868 млн рублей.
В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области в 1 квартале 2020 года превысили 407 млн рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено более 311 млн рублей, Астраханской области – более 145 млн рублей.