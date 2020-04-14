С 1 апреля в Саратове утверждено почти 160 тысяч пропусков для горожан
Руководители саратовских организаций продолжают подавать заявки на утверждение пропусков в период самоизоляции, в том числе и в электронном виде.
По состоянию на 09.00 часов 13 апреля утвердили почти 160 тысяч документов в районных администрациях и мэрии города. В электронном виде было заверено 12 035 пропусков.
Более 46 тысяч пропусков завизировали в Ленинском районе, в Кировском – более 29 тысяч.
С документами от руководителей предприятий в пятницу работало 62 специалиста местных администраций и мэрии Саратова.
Стоит отметить, лидирует по числу заявок от организаций Кировский район – свыше 3 600.