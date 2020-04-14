В Саратове временно ограничивается посещение кладбищ
Мэр Саратова Михаил Исаев разместил на своей странице в Инстаграм пост о том, что в городе временно ограничивается посещение кладбищ.
«Вчера во исполнение областного постановления мной было подписано распоряжение о том, что с сегодняшнего дня ограничивается посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по захоронению и участия в данном процессе.
Уважаемые саратовцы! Данная мера принята исключительно в целях вашей безопасности! Сейчас в регионе зафиксировано 44 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, в наших силах сделать так, чтобы этот показатель перестал расти.
Берегите себя и своих близких! Просто побудьте дома!», - написал Михаил Исаев.