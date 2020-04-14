14 апреля 2020 ВТОРНИК
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16:00 | 14 апреля
В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей
14:42 | 14 апреля
В Саратове все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы на первые две недели карантина
14:00 | 14 апреля
Пенсионеров Саратова приглашают принять участие в интернет-конкурсе «Спасибо интернету-2020»
13:21 | 14 апреля
Академдрама покажет в режиме онлайн спектакли "Условные единицы", "Записки сумасшедшего" и "Квартет"
12:48 | 14 апреля
В Саратове на линии выпустили дополнительные автобусы большой вместимости
11:30 | 14 апреля
Число зараженных COVID-19 в Саратовской области возросло до 49 человек
10:13 | 14 апреля
Клиентам холдинга «РЖД» предлагается комплекс преференций при перевозках грузов
09:00 | 14 апреля
ПривЖД перечислила в региональные и местные бюджеты более 868 млн рублей в 1 квартале 2020 года
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За выходные саратовский колл-центр обработал более тридцати обращений
15:30 | 13 апреля
В Саратове временно ограничивается посещение кладбищ
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В Саратове временно ограничивается посещение кладбищ

Новости


Мэр Саратова Михаил Исаев разместил на своей странице в Инстаграм пост о том, что в городе временно ограничивается посещение кладбищ.

«Вчера во исполнение областного постановления мной было подписано распоряжение о том, что с сегодняшнего дня ограничивается посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по захоронению и участия в данном процессе.

Уважаемые саратовцы! Данная мера принята исключительно в целях вашей безопасности! Сейчас в регионе зафиксировано 44 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, в наших силах сделать так, чтобы этот показатель перестал расти.

Берегите себя и своих близких! Просто побудьте дома!», - написал Михаил Исаев.