10 апреля 2020 ПЯТНИЦА
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17:20 | 10 апреля
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16:28 | 10 апреля
2000 медицинских масок и 4000 пар перчаток закупит «Балтика» для волонтеров Новосибирска
16:11 | 10 апреля
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2000 медицинских масок и 4000 пар перчаток закупит «Балтика» для волонтеров Новосибирска

Новости
2000 медицинских масок и 4000 пар перчаток закупит «Балтика» для волонтеров Новосибирска


Ряд мер, направленных на поддержку российского населения в период пандемии коронавируса, направила компания «Балтика», часть Carlsberg Group. Став участником социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», новосибирская «Балтика» не осталась в стороне. «Балтика» участвует в помощи пожилым и маломобильным новосибирцам в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий», поддерживая с общественными организациями, партнерами и государственными органами активный диалог.

Для волонтеров, которые покупают и доставляют продукты питания, а также предметы первой необходимости, лекарства обратившимся за помощью жителям города, завод перечислил деньги на приобретение дезинфицирующих и санитарных средств. Этого хватит для обеспечения добровольцев 4000 пар одноразовых перчаток, 2000 медицинских масок и дезинфицирующими средствами.

«Балтика» содействует и россиянам, находящимся в Новосибирске на обсервации. Граждан после прилета из ряда регионов страны и из-за рубежа в аэропорт «Толмачево» направляют под медицинское наблюдение на карантин. Предприятие предоставило 2200 бутылок кваса «Хлебный край» и питьевой воды «Живой ручей» для нужд этих людей. Дмитрий Плоских, директор Агентства развития социальной политики мэрии Новосибирска, выразил благодарность компаниям и горожанам за участие в волонтерском движении, помощь в обеспечении безопасности волонтеров.