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В поездах дальнего следования вводится новая схема рассадки

Новости
В поездах дальнего следования вводится новая схема рассадки


При этом соблюдается рекомендованная социальная дистанция.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования будут оформляться с использованием новой схемы рассадки, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.