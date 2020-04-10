В Саратове начали ходить дачные автобусы
Возобновили работу семь сезонных маршрутов.
По информации пресс-службы городской администрации. сегодня, 10 апреля, возобновили работу основные сезонные маршруты регулярных перевозок. В их числе автобус №1 «ул. им. Радищева А.Н. – Кирпичный завод (2-я Гуселка)», № 27 «Клиническая больница № 3 СГМУ – Кумысная поляна», № 28 «Стадион «Волга» - Кумысная поляна», № 34 «ул. им. Радищева А.Н. – Дачи «Займище», № 49 «Сокурский тракт – Сады (пос. Елшанка)», № 66 «ул. им .Радищева А.Н. – дачи «База УПТК», № 230 «Сокурский тракт – Сады «Латухино».
Расписание движения маршрутов граждане могут уточнить у водителей либо по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.