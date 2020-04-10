МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге
По данным Саратовского гидрометцентра, в выходные дни, 11 и 12 апреля, по области и в г. Саратове ожидается усиление южного ветра, порывы до 19-24 м/с. Местами по области прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, ухудшение видимости до 500-1000 м.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности: убрать вещи с балконов и лоджий, по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Запрещается находиться вблизи линий электропередач. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.