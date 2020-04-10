Саратовский театр оперетты начинает цикл онлайн-показов в рамках проекта #опереттавнеформата

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Просмотр спектакля «Евгений Онегин. Музыкально-поэтические сцены» (постановка 2019 г.) будет доступен с 12:00 10 апреля до 12:00 11 апреля по местному времени (Саратов, UTC+4, МСК+1) по ссылке https://youtu.be/erTFgeZjuFEВ год 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина театр представил спектакль из цикла "На стыке жанров". Это НЕ опера. Это НЕ чтение романа в музыкальном сопровождении... Тем, кто знает, что пушкинский текст за прошедшие два века не устарел - предлагаем убедиться. Тем, кто знаком с классикой "по касательной" - познакомиться. В любом случае - будет, что обсудить.Режиссер-постановщик – Александр ПрасоловМузыкальный руководитель – Валерий БряткоХудожники-постановщики – Елена Немчанинова, Юлия ДмитриеваХудожник по свету – Ирина ТишкоКонцертмейстер – Анна ЗеленскаяВ главных ролях:ОНЕГИН - лауреат межд. конкурсов Артур МухаметдиновТАТЬЯНА - лауреат межд. конкурсов Ирина ЛесныхОТ АВТОРА - Александр Прасолов