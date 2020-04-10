Вагоны поездов дальнего следования, задействованные в перевозках на ПривЖД, проходят ежесуточную дезинфекцию

просмотров: 108

По прибытию поездов в пункты формирования на станциях Саратов-1, Астрахань-1, Волгоград-1 специалисты службы "Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" проводят дезинфекцию вагонов с применением обеззараживающих моющих средств, которые активны в отношении вирусов.При санитарной обработке особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми контактируют пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен.Увеличена периодичность дезинфекционной обработки в пути следования поездов. Салоны вагонов обрабатываются не менее четырех раз в сутки, туалетные комнаты – не менее восьми раз. Нормы выдачи моющих и дезинфицирующих средств в вагоны увеличены в два раза. В пути следования начальники поездов осуществляют контроль за состоянием здоровья пассажиров и поездной бригады. Кроме того, они проводят оповещение пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Аналогичная информация также содержится в информационных памятках, которые размещены в каждом вагоне.Работники поездных бригад обеспечиваются одноразовыми медицинскими масками, антисептическими салфетками и медицинскими перчатками.