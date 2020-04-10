В рамках нацпроекта "Культура" активно идет капитальный ремонт шести сельских домов культуры в Саратовской области
На строительство и капитальный ремонт сельских культурно-досуговых учреждений в 2020 году выделено 76 миллионов рублей.
Минкультуры России отобрано 6 объектов - это строительство Дома культуры в селе Семено-Полтавка Ершовского района (100% износ) и капитальный ремонт Домов культуры поселка Новониколаевский Балаковского района, села Калмантай Вольского района, поселка Первомайский Дергачевского района, сел Ивановка и Николаевка Ивантеевского района (около 90% износа зданий учреждений). Строительные и ремонтные работы активно идут на всех объектах.
Продолжается ремонт Николаевского сельского Дома культуры Ивантеевского района. На сегодняшний день стены и дверные проёмы в кабинетах на 2 этаже полностью выравнены и оштукатурены. Начата третья декоративная шпатлёвка по штукатурке и сборным конструкция под окраску в коридоре на втором этаже. Завершился демонтаж электропроводки.
Окончание работ планируется до 1 сентября 2020года.