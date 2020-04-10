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На землях лесного фонда открыт пожароопасный сезон

Новости
На землях лесного фонда открыт пожароопасный сезон


Он стартовал 1 апреля.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в лесохозяйственных учреждениях сформировано 25 групп пожаротушения численностью 150 человек, что на 39 человек больше по сравнению с прошлым годом. Все группы оснащены специальной техникой и оборудованием в количестве 901 единицы.

Наземное патрулирование ведется по 170 маршрутам общей протяженностью более 13 тысяч км. В выходные дни в лесных массивах работниками лесничеств и лесхозов области совместно с сотрудниками полиции и государственного пожарного надзора запланировано проведение усиленного патрулирования.

В целях пресечения и выявления фактов нарушений лесного законодательства в лесах в текущем году проведено 740 патрулирований. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 36 нарушений лесного законодательства. К административной ответственности привлечено 22 нарушителя и наложено штрафов на общую сумму 120,5 тысяч рублей.

Министерство призывает граждан проявлять осторожность с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять после себя мусор, не разводить костров в лесных насаждениях и на прилегающих к лесным массивам территориях, не бросать горящих спичек и непогашенных сигарет, не выжигать сухую траву на полях, не позволять детям играть с опасными предметами.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов нужно звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500» либо «490-516».