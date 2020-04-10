10 апреля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 10 апреля
В Саратове начали ходить дачные автобусы
16:28 | 10 апреля
2000 медицинских масок и 4000 пар перчаток закупит «Балтика» для волонтеров Новосибирска
16:11 | 10 апреля
В поездах дальнего следования вводится новая схема рассадки
15:09 | 10 апреля
МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге
14:15 | 10 апреля
Саратовский театр оперетты начинает цикл онлайн-показов в рамках проекта #опереттавнеформата
13:38 | 10 апреля
Вагоны поездов дальнего следования, задействованные в перевозках на ПривЖД, проходят ежесуточную дезинфекцию
12:40 | 10 апреля
В рамках нацпроекта "Культура" активно идет капитальный ремонт шести сельских домов культуры в Саратовской области
11:40 | 10 апреля
13 апреля стартует новая Всероссийская интернет-акция "#СКОМОРОХОВ100"
10:50 | 10 апреля
На землях лесного фонда открыт пожароопасный сезон
09:56 | 10 апреля
Введение пропускного режима в Саратовской области отложено до 20 апреля
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Введение пропускного режима в Саратовской области отложено до 20 апреля

Новости


Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Как отмечается в документе, комплекс мер, связанный с контролем за перемещением на основе специальных пропусков, вводится в действие с 20 апреля.

Как сообщил Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, введение пропускного режима - крайняя мера. "Очень надеюсь на сознательность граждан. Мы к введению готовы. Необходимо будет вводить — будем вводить", отметил он.