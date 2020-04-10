Введение пропускного режима в Саратовской области отложено до 20 апреля
Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Как отмечается в документе, комплекс мер, связанный с контролем за перемещением на основе специальных пропусков, вводится в действие с 20 апреля.
Как сообщил Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, введение пропускного режима - крайняя мера. "Очень надеюсь на сознательность граждан. Мы к введению готовы. Необходимо будет вводить — будем вводить", отметил он.