9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
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Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» приглашает к участию в онлайн-конкурсе «Я память о войне храню…»

Новости / Культура
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» приглашает к участию в онлайн-конкурсе «Я память о войне храню…»


В нем могут принять участие все желающие без возрастных ограничений.

МУК « совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и Саратовской региональной общественной организацией ветеранов войны и военной службы запустило конкурсный проект «Я память о войне храню..», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участникам конкурса предлагается рассказать семейную историю, связанную с какой-либо семейной реликвией (медаль или орден, письмо с фронта, фотография периода ВОВ, предметы быта, одежды). История должна быть представлена как видео-рассказ о предмете.

Можно представить эссе (мини-рассказ) о работающих предприятиях (заводах) и учреждениях культуры города Саратова (музеи, театры и т.д.)

Также на конкурс можно представить видео-интервью с участником событий Великой Отечественной войны (это и ветераны войны, тыла, и дети войны)

Победители конкурса будут оцениваться по следующим номинациям: «Семейная реликвия», «Интервью с героем», «Мы повзрослели на войне» (номинация для детей войны), «Саратов в военной шинели», «Музей Н.Г. Чернышевского в годы войны».

С условиями конкурса можно ознакомиться -на сайте Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского http://sarusadba.ru/, а также по телефону 8 987 329 73 91 (Гаазе Елена Владимировна)

Заявки на участие и работы необходимо высылать на электронную почту музея: sarusadba@yandex.ru