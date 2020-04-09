Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» приглашает к участию в онлайн-конкурсе «Я память о войне храню…»

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Участникам конкурса предлагается рассказать семейную историю, связанную с какой-либо семейной реликвией (медаль или орден, письмо с фронта, фотография периода ВОВ, предметы быта, одежды). История должна быть представлена как видео-рассказ о предмете.Можно представить эссе (мини-рассказ) о работающих предприятиях (заводах) и учреждениях культуры города Саратова (музеи, театры и т.д.)Также на конкурс можно представить видео-интервью с участником событий Великой Отечественной войны (это и ветераны войны, тыла, и дети войны)Победители конкурса будут оцениваться по следующим номинациям: «Семейная реликвия», «Интервью с героем», «Мы повзрослели на войне» (номинация для детей войны), «Саратов в военной шинели», «Музей Н.Г. Чернышевского в годы войны».С условиями конкурса можно ознакомиться -на сайте Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского http://sarusadba.ru/, а также по телефону 8 987 329 73 91 (Гаазе Елена Владимировна)Заявки на участие и работы необходимо высылать на электронную почту музея: sarusadba@yandex.ru