В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» проводят дистанционные консультации пациентов

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В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки специалисты клинических больниц «РЖД-Медицина», действующих в Астрахани, Волгограде и Саратове, проводят дистанционные консультации пациентов. Работа в таком формате была организована в связи с резко возросшим спросом на консультации врачей, а также с целью разграничения потока пациентов (с симптомами вирусных инфекций и без таковых).В ходе удаленных консультаций врачи общаются с пациентами, наблюдают за состоянием их здоровья и оценивают эффективность ранее назначенных лечебно-диагностических мероприятий. В определённых случаях принимается решение о проведении очного приема.В настоящий момент дистанционные консультации проводятся для пациентов, которые предварительно побывали на приеме у соответствующего врача. Наибольшим спросом пользуются услуги терапевта, кардиолога, инфекциониста и аллерголога.- Ежедневно в клинических больницах сети «РЖД-Медицина» проходит около десяти телемедицинских консультаций, - сообщает пресс-служба ПривЖД. - В дальнейшем это направление планируются развивать за счет расширения количества консультирующих специалистов и проведения разъяснительной работы с населением.***Ознакомиться с необходимыми техническими требованиями для проведения дистанционной консультации можно по телефонам:– 8 (8452) 74-44-54 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова (1-й Станционный проезд, 7);– 8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7);– 8 (8512) 32-36-44 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Астрахани (ул. Сун Ят-Сена, 62).