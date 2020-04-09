В Саратовской области открыт лесокультурный сезон

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде области на 2020 год запланировано на 9% выше, чем в 2019 году, - в объеме 1100 га. На весну работы по лесовосстановлению запланированы на площади 790 га, а это порядка 3 миллионов штук сеянцев сосны, дуба, ясеня и других пород.Самые масштабные мероприятия по воспроизводству лесов будут проведены в весенний период текущего года. Так как лесовосстановительные работы являются сезонными и строго ограничены по времени проведения агротехническими сроками, лесокультурный сезон в текущем году уже стартовал.В настоящее время лесовосстановление уже проведено на площади 175,9 га. Кроме того, проведено дополнение лесных культур прошлых лет на площади 39,7 га.