9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 09 апреля
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15:14 | 09 апреля
В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» проводят дистанционные консультации пациентов
14:20 | 09 апреля
В Саратовской области открыт лесокультурный сезон
13:29 | 09 апреля
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12:40 | 09 апреля
Пассажиры смогут дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования
11:46 | 09 апреля
На вокзалах, станциях и платформах ПривЖД нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции
10:53 | 09 апреля
На аллее в центре Саратова обнаружен находившийся без присмотра 5-месячный ребенок
10:00 | 09 апреля
Изменилось расписание электрички Вертуновская – Ртищево-1
08:58 | 09 апреля
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В Саратовской области открыт лесокультурный сезон

Новости


С 2019 года в регионе реализуется региональная составляющая федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», задачей которого является обеспечение 100 %-го лесовосстановления площадей на местах рубок и гибели лесных насаждений.
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде области на 2020 год запланировано на 9% выше, чем в 2019 году, - в объеме 1100 га. На весну работы по лесовосстановлению запланированы на площади 790 га, а это порядка 3 миллионов штук сеянцев сосны, дуба, ясеня и других пород.

Самые масштабные мероприятия по воспроизводству лесов будут проведены в весенний период текущего года. Так как лесовосстановительные работы являются сезонными и строго ограничены по времени проведения агротехническими сроками, лесокультурный сезон в текущем году уже стартовал.

В настоящее время лесовосстановление уже проведено на площади 175,9 га. Кроме того, проведено дополнение лесных культур прошлых лет на площади 39,7 га.