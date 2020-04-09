9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 09 апреля
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» приглашает к участию в онлайн-конкурсе «Я память о войне храню…»
15:14 | 09 апреля
В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» проводят дистанционные консультации пациентов
14:20 | 09 апреля
В Саратовской области открыт лесокультурный сезон
13:29 | 09 апреля
Школьники получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты в летний сезон
12:40 | 09 апреля
Пассажиры смогут дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования
11:46 | 09 апреля
На вокзалах, станциях и платформах ПривЖД нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции
10:53 | 09 апреля
На аллее в центре Саратова обнаружен находившийся без присмотра 5-месячный ребенок
10:00 | 09 апреля
Изменилось расписание электрички Вертуновская – Ртищево-1
08:58 | 09 апреля
«Green Talents award 2020»: форум ждет талантливых ученых
17:49 | 08 апреля
Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Школьники получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты в летний сезон

Новости
Школьники получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты в летний сезон


Холдинг «РЖД» выполнит свои обязательства по ранее принятому решению о поддержке льготного проезда школьников в летний период несмотря на снижение объемов пассажирских перевозок, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул будет предоставлена скидка в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования. Это позволит значительно сэкономить средства на организацию летнего отдыха семьям с детьми.

В компании напомнили, что ежегодно холдинг «РЖД» принимает пакет адресных решений по льготным тарифным условиям: в 2016-2019 годах на льготных условиях в пассажирских и скорых поездах перевезено 10 млн детей, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот, составил почти 12 млрд рублей.

Скидка на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в сезон летних каникул предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно будет как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Холдинг «РЖД» впервые предоставил 50% скидку на проезд детей летом 2016 года. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. С тех пор школьники могут путешествовать с 50% скидкой в течение всего календарного года. При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.