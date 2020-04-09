Школьники получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты в летний сезон

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул будет предоставлена скидка в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования. Это позволит значительно сэкономить средства на организацию летнего отдыха семьям с детьми.В компании напомнили, что ежегодно холдинг «РЖД» принимает пакет адресных решений по льготным тарифным условиям: в 2016-2019 годах на льготных условиях в пассажирских и скорых поездах перевезено 10 млн детей, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот, составил почти 12 млрд рублей.Скидка на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в сезон летних каникул предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно будет как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.Холдинг «РЖД» впервые предоставил 50% скидку на проезд детей летом 2016 года. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. С тех пор школьники могут путешествовать с 50% скидкой в течение всего календарного года. При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.