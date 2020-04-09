Пассажиры смогут дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования

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Чтобы вернуть денежные средства за оформленные в кассах и неиспользованные билеты пассажиру можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку.Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, а также согласует с пассажиром кассу АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), где при наличии оригинала проездного документа в течение 180 дней с даты обращения можно будет вернуть денежные средства. Подробная информация о месте получения денежных средств будет предоставлена пассажиру сотрудником ЕИСЦ в виде электронного письма или посредством автоинформирования.Возврат электронных билетов (не распечатанных на бланке в пунктах продажи (касса или терминал самообслуживания)) осуществляется пассажирами самостоятельно с использованием тех веб-ресурсов, на которых они были оформлены.Напомним, что холдингом «РЖД» ранее также было принято решение осуществлять возврат средств за неиспользованные проездные документы на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня в полном объеме без дополнительных сборов и плат.Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) и на сайте ОАО «РЖД».