На вокзалах, станциях и платформах ПривЖД нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции
Кроме того, на упомянутых объектах размещены информационные указатели, напоминающие пассажирам о дистанцировании в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
По информации пресс-службы Приволжской магистрали, указатели представляют собой ограничительные линии в виде напольной разметки, которая визуально подсказывает пассажирам, на каком расстоянии надо держаться друг от друга, чтобы соблюдать безопасную социальную дистанцию в 1,5 метра.
Разметка нанесена через каждые 1,5 метра в зонах наибольшего скопления людей: у входных досмотровых групп, у информационных табло и справочных стоек, в кассовых залах и на платформах. На креслах в залах ожидания наклеены особые знаки с просьбой оставлять свободными соседние места. По громкоговорящей связи на вокзалах регулярно транслируются информационные сообщения о необходимости соблюдения дистанцирования и выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.