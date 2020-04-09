На аллее в центре Саратова обнаружен находившийся без присмотра 5-месячный ребенок

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 апреля днем на пересечении улиц Вавилова и Астраханской к прохожим обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что обнаружила расположенной неподалеку аллейке ребенка. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели мальчика, которому предварительно около 5 месяцев. При внешнем осмотре телесных повреждений у ребенка не выявлено. Принято решение о госпитализации малыша в лечебное учреждение для проведения его обследования и оказания необходимой помощи.В ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и отдела полиции № 6 в составе УМВД по городу Саратову мама ребенка установлена.В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) всех лиц, по вине которых ребенок оказался в опасных для его жизни и здоровья условиях.