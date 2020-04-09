На аллее в центре Саратова обнаружен находившийся без присмотра 5-месячный ребенок
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 апреля днем на пересечении улиц Вавилова и Астраханской к прохожим обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что обнаружила расположенной неподалеку аллейке ребенка. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели мальчика, которому предварительно около 5 месяцев. При внешнем осмотре телесных повреждений у ребенка не выявлено. Принято решение о госпитализации малыша в лечебное учреждение для проведения его обследования и оказания необходимой помощи.
В ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и отдела полиции № 6 в составе УМВД по городу Саратову мама ребенка установлена.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) всех лиц, по вине которых ребенок оказался в опасных для его жизни и здоровья условиях.