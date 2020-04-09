9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 09 апреля
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» приглашает к участию в онлайн-конкурсе «Я память о войне храню…»
15:14 | 09 апреля
В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» проводят дистанционные консультации пациентов
14:20 | 09 апреля
В Саратовской области открыт лесокультурный сезон
13:29 | 09 апреля
Школьники получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты в летний сезон
12:40 | 09 апреля
Пассажиры смогут дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования
11:46 | 09 апреля
На вокзалах, станциях и платформах ПривЖД нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции
10:53 | 09 апреля
На аллее в центре Саратова обнаружен находившийся без присмотра 5-месячный ребенок
10:00 | 09 апреля
Изменилось расписание электрички Вертуновская – Ртищево-1
08:58 | 09 апреля
«Green Talents award 2020»: форум ждет талантливых ученых
17:49 | 08 апреля
Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Изменилось расписание электрички Вертуновская – Ртищево-1

Новости
Изменилось расписание электрички Вертуновская – Ртищево-1


Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за возможные неудобства.

В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре с 10 по 15 апреля временно изменяется расписание движения пригородного поезда № 6114 Вертуновская – Ртищево-1. Со ст. Вертуновская он будет отправляться в 21:47 по московскому времени (на 49 минут позже), прибывать на ст. Ртищево-1 в 23:27 по местному времени (на 49 минут позже).

Все остановки в пути следования сохраняются.