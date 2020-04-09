«Green Talents award 2020»: форум ждет талантливых ученых
В октябре 2020 года в Германии должен состояться очередной международный форум «Green Talents award 2020». Уже объявлено о начале приема заявок на участие в мероприятии. Приглашаются молодые ученые со всего мира, способные предложить человечеству способ более устойчивого развития, желающие изменить мир. Участниками форума станут только 25 кандидатов, обладающих обширными научными знаниями, предложившие инновационные экологические инициативы в области устойчивого развития.
Ученые получат приглашение к участию в форуме «Green Talents award 2020». В ходе двухнедельной оплачиваемой поездки им предстоят знакомство с революционными проектами и исследованиями немецких специалистов, работающих в ведущих компаниях, предприятиях и учреждениях Германии, где реализуются принципы устойчивого развития; индивидуальные встречи с немецкими экспертами для обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных исследований; участие в церемонии награждения в Берлине, на которую приглашены выпускники программы «Green Talents» – это позволит расширить профессиональные контакты.
Наградой участникам форума «Green Talents award 2020» станет также трехмесячная оплачиваемая научная стажировка в одной из крупных немецких компаний в 2021 году.