9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 09 апреля
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» приглашает к участию в онлайн-конкурсе «Я память о войне храню…»
15:14 | 09 апреля
В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» проводят дистанционные консультации пациентов
14:20 | 09 апреля
В Саратовской области открыт лесокультурный сезон
13:29 | 09 апреля
Школьники получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты в летний сезон
12:40 | 09 апреля
Пассажиры смогут дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования
11:46 | 09 апреля
На вокзалах, станциях и платформах ПривЖД нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции
10:53 | 09 апреля
На аллее в центре Саратова обнаружен находившийся без присмотра 5-месячный ребенок
10:00 | 09 апреля
Изменилось расписание электрички Вертуновская – Ртищево-1
08:58 | 09 апреля
«Green Talents award 2020»: форум ждет талантливых ученых
17:49 | 08 апреля
Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Green Talents award 2020»: форум ждет талантливых ученых

Новости
«Green Talents award 2020»: форум ждет талантливых ученых

В октябре 2020 года в Германии должен состояться очередной международный форум «Green Talents award 2020». Уже объявлено о начале приема заявок на участие в мероприятии. Приглашаются молодые ученые со всего мира, способные предложить человечеству способ более устойчивого развития, желающие изменить мир. Участниками форума станут только 25 кандидатов, обладающих обширными научными знаниями, предложившие инновационные экологические инициативы в области устойчивого развития.

Ученые получат приглашение к участию в форуме «Green Talents award 2020». В ходе двухнедельной оплачиваемой поездки им предстоят знакомство с революционными проектами и исследованиями немецких специалистов, работающих в ведущих компаниях, предприятиях и учреждениях Германии, где реализуются принципы устойчивого развития; индивидуальные встречи с немецкими экспертами для обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных исследований; участие в церемонии награждения в Берлине, на которую приглашены выпускники программы «Green Talents» – это позволит расширить профессиональные контакты.

Наградой участникам форума «Green Talents award 2020» станет также трехмесячная оплачиваемая научная стажировка в одной из крупных немецких компаний в 2021 году.