Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»

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В начале апреля она презентовала видео на композицию «Мираж», к которой сама написала музыку и слова. В разгар пандемии коронавируса работа исполнительницы была тепло встречена поклонниками – многим сегодня не хватает любви, легкости и нежной атмосферы, чего достаточно в клипе.Основную идею и образ для песни Bronza (настоящее имя певицы – Галина Аверченкова) придумала в партнерстве со своим мужем Валерием, который далее взял на себя монтаж видео и постпродакшн. В команде музыкантов, которые помогли с обработкой песни, были опытные аранжировщики, чьими услугами пользовались многие известные исполнители, включая Светлану Лободу, Артик Асти, Артема Качера. Они очень точно сумели раскрыть сильные стороны певицы и передать ее оригинальный замысел.Клип, который сегодня доступен на YouTube и официальном сайте певицы Bronza, снимался на круизном лайнере в Средиземном море. Никто из съемочной группы не заразился вирусом – команде удалось покинуть Италию до закрытия границ.