9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
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Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»

Новости
Более 300 тысяч просмотров на YouTube всего за пару дней собрал новый клип швейцарской певицы украинского происхождения Bronza.

Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»

В начале апреля она презентовала видео на композицию «Мираж», к которой сама написала музыку и слова. В разгар пандемии коронавируса работа исполнительницы была тепло встречена поклонниками – многим сегодня не хватает любви, легкости и нежной атмосферы, чего достаточно в клипе.
Основную идею и образ для песни Bronza (настоящее имя певицы – Галина Аверченкова) придумала в партнерстве со своим мужем Валерием, который далее взял на себя монтаж видео и постпродакшн. В команде музыкантов, которые помогли с обработкой песни, были опытные аранжировщики, чьими услугами пользовались многие известные исполнители, включая Светлану Лободу, Артик Асти, Артема Качера. Они очень точно сумели раскрыть сильные стороны певицы и передать ее оригинальный замысел.
Клип, который сегодня доступен на YouTube и официальном сайте певицы Bronza, снимался на круизном лайнере в Средиземном море. Никто из съемочной группы не заразился вирусом – команде удалось покинуть Италию до закрытия границ.

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