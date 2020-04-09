Саратовский театр оперетты запускает серию онлайн-показов
Ссылки на трансляции будут размещаться в день показа на сайте министерства культуры Саратовской области, на сайте театра, а также в официальных группах театра в социальных сетях.
10 апреля в 12.00 состоится онлайн-показ спектакля «Евгений Онегин. Музыкально-поэтические сцены». 15 апреля всех желающих приглашают присоединиться к онлайн-проекту «Читаем классику». На 21 апреля запланирован онлайн-показ музыкально-сатирического фарса «Чирик кердык ку-ку», на 25 апреля – театральной гостиной Владимира и Ольги Бекетовых «Какая странная судьба».
Ссылки на трансляции будут размещаться в день показа на сайте министерства культуры Саратовской области, на сайте театра, а также в официальных группах театра в социальных сетях "Facebook", "Instagram", "Вконтакте", "Одноклассники".