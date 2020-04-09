9 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:49 | 08 апреля
Певица Bronza порадовала поклонников новым клипом на композицию «Мираж»
16:43 | 08 апреля
Саратовский театр оперетты запускает серию онлайн-показов
15:30 | 08 апреля
Действие льготных проездных билетов за апрель могут продлить
14:34 | 08 апреля
Валерий Радаев поддержал идею строительства бизнесом нового инфекционного центра
13:21 | 08 апреля
В Заводском районе раскрыта кража на полмиллиона рублей
12:12 | 08 апреля
Малый бизнес частично освободят от уплаты арендных платежей за муниципальное имущество
11:01 | 08 апреля
Сотрудники Перинатального центра на Рабочей подготовили петицию за сохранение учреждения
09:56 | 08 апреля
Саратовский филиал «РЖД Логистики» организует доставку свай на месторождение им. В.И. Грайфера на Северном Каспии
08:52 | 08 апреля
Sam la vie & Jake Emlyn и музыкальный лейбл 108Records объявили о сотрудничестве
16:27 | 07 апреля
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Саратовский театр оперетты запускает серию онлайн-показов

Новости / Культура


Ссылки на трансляции будут размещаться в день показа на сайте министерства культуры Саратовской области, на сайте театра, а также в официальных группах театра в социальных сетях.

10 апреля в 12.00 состоится онлайн-показ спектакля «Евгений Онегин. Музыкально-поэтические сцены». 15 апреля всех желающих приглашают присоединиться к онлайн-проекту «Читаем классику». На 21 апреля запланирован онлайн-показ музыкально-сатирического фарса «Чирик кердык ку-ку», на 25 апреля – театральной гостиной Владимира и Ольги Бекетовых «Какая странная судьба».

Ссылки на трансляции будут размещаться в день показа на сайте министерства культуры Саратовской области, на сайте театра, а также в официальных группах театра в социальных сетях "Facebook", "Instagram", "Вконтакте", "Одноклассники".