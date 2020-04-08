8 апреля 2020 СРЕДА
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Действие льготных проездных билетов за апрель могут продлить

Новости


Вместе с тем с 7 апреля по 4 мая текущего года в области осуществляется реализация единых социальных проездных билетов на май.
По информации министерства социального развития области, приобрести проездной билет можно практически во всех пунктах продажи, за исключением ООО СПО «Спорт-Сервис». В районах области реализация осуществляется через отделения Почты России. Напоминаем гражданам о необходимости соблюдать меры личной безопасности, посещать пункты продаж в средствах индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.

В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции и учитывая введенные в регионе ограничения по передвижению граждан, имеется возможность обратиться за социальным проездным билетом через своих доверенных лиц (родственников, волонтеров, знакомых), передав им копии своих документов о праве на льготу.

Кроме того, приобрести билет и доставить его льготникам на дом могут также социальные работники, специалисты центров социального обслуживания. Обратиться за данной услугой можно по телефонам «горячей линии» министерства социального развития области 8 (8452) 65-39-22, а также по номерам «горячих линий» подведомственных министерству учреждений. Номера телефонов размещены на сайте ведомства https://social.saratov.gov.ru/ в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

В настоящее время решается вопрос о продлении действия билетов, приобретенных гражданами на апрель, и которые не будут использованы в связи с режимом самоизоляции.