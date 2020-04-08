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Валерий Радаев поддержал идею строительства бизнесом нового инфекционного центра

Новости


С данной инициативой выступила Торгово-промышленная палата области.

По словам главы региона, любая поддержка со стороны общества, бизнеса повышает шансы на успех в противостоянии тяжелейшему заболеванию. Сегодня наша первоочередная задача - поставить барьер распространению инфекции.

"Инициатива Торгово-промышленной палаты области по строительству бизнесом нового инфекционного центра - пример гражданской позиции, неравнодушия и высокой ответственности, - отметил Валерий Радаев. - Такой медицинский объект нам крайне необходим. Сейчас весь имеющийся профильный коечный фонд разрознен по нескольким медучреждениям. Концентрация противоэпидемических сил в одном месте в разы повышает эффективность лечения заболевших. Это другой, качественно более высокий уровень оказания медпомощи и в плане оснащенности, и в плане условий работы медиков.

Со своей стороны власть берет на себя обязательства оперативно определить участок под строительство, обеспечить подведение всех коммуникаций к объекту.

Сегодня регион строит онкологический комплекс, поликлиники, другие специализированные медучреждения. Новый современный инфекционный центр станет дополнительным звеном в укреплении системы здравоохранения региона.

Эта важная инициатива вызывает огромное уважение и слова благодарности. Убеждён, объединив усилия, мы справимся с любыми трудностями. У нас общая цель - защитить здоровье жителей региона".