8 апреля 2020 СРЕДА
Новости
16:43 | 08 апреля
Саратовский театр оперетты запускает серию онлайн-показов
15:30 | 08 апреля
Действие льготных проездных билетов за апрель могут продлить
14:34 | 08 апреля
Валерий Радаев поддержал идею строительства бизнесом нового инфекционного центра
13:21 | 08 апреля
В Заводском районе раскрыта кража на полмиллиона рублей
12:12 | 08 апреля
Малый бизнес частично освободят от уплаты арендных платежей за муниципальное имущество
11:01 | 08 апреля
Сотрудники Перинатального центра на Рабочей подготовили петицию за сохранение учреждения
09:56 | 08 апреля
Саратовский филиал «РЖД Логистики» организует доставку свай на месторождение им. В.И. Грайфера на Северном Каспии
08:52 | 08 апреля
Sam la vie & Jake Emlyn и музыкальный лейбл 108Records объявили о сотрудничестве
16:27 | 07 апреля
Горожане обратились в колл-центр администрации Саратова более 240 раз
15:22 | 07 апреля
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13,5% в январе-марте
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Заводском районе раскрыта кража на полмиллиона рублей

Новости


Подозреваемый в совершении преступления задержан.

По информации пресс-службы ГУВД Саратова, неизвестный отжал дверь и проник в офисное помещение одной из сетевых организаций, осуществляющей реализацию слабоалкогольной продукции, расположенной по Крымскому проезду. Подозреваемый похитил из металлического сейфа деньги в сумме 513 700 рублей.

О пропаже в полицию сообщил 35-летний директор организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 33-летнего безработного саратовца. Оказалось, мужчина ранее работал грузчиком в этой организации. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что потратил похищенные деньги, раздав долги. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.