В Заводском районе раскрыта кража на полмиллиона рублей
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
По информации пресс-службы ГУВД Саратова, неизвестный отжал дверь и проник в офисное помещение одной из сетевых организаций, осуществляющей реализацию слабоалкогольной продукции, расположенной по Крымскому проезду. Подозреваемый похитил из металлического сейфа деньги в сумме 513 700 рублей.
О пропаже в полицию сообщил 35-летний директор организации.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 33-летнего безработного саратовца. Оказалось, мужчина ранее работал грузчиком в этой организации. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что потратил похищенные деньги, раздав долги. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.