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Малый бизнес частично освободят от уплаты арендных платежей за муниципальное имущество

Новости


Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети "Инстаграм" рассказал о прорабатываемых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Обращаясь к представителям бизнеса, глава города отметил, что в настоящее время они находятся в очень сложных экономических условиях из-за ограничения деятельности.

"Бизнес-сообщество для нас, муниципалитета, очень важно, ваша деятельность – это и рабочие места, и налоговые поступления. Все связано: вы несете потери и недополучает городской бюджет. Именно сейчас в рамках своих возможностей мы должны вас поддержать, найти выверенные решения. На федеральном уровне уже приняты и продолжают прорабатываться различные меры экономической поддержки предпринимателей. Аналогичная работа ведется на уровне региона, где сконцентрировано большинство полномочий в данной сфере.

Муниципалитет тоже не остается в стороне. Еще на прошлой неделе мы создали специальную рабочую группу из числа сотрудников администрации, депутатов, общественников, которая мониторит общую ситуацию в Саратове и в условиях введенного режима повышенной готовности.

В рамках анализа обстановки в областном центре особое внимание уделяется экономике. Мы пониманием, что сильный удар принял на себя малый и средней бизнес, поддержать именно вас сейчас очень важно.

По моему поручению в настоящее время прорабатываются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению отсрочек или частичному освобождению от уплаты арендных платежей за муниципальное имущество и единого налога на вмененный доход. Например, уже найдено решение для арендаторов помещений в муниципальных школах. Платить аренду до возобновления очного учебного процесса они не будут. Именно с таким предложением мы выйдем в городскую думу, и, уверен, что депутаты нас поддержат".