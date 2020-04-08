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Сотрудники Перинатального центра на Рабочей подготовили петицию за сохранение учреждения

Новости / Здоровье


Подписи под обращение, размещенном на портале change.org, подписали около 2,5 тысяч человек.

Обеспокоенность коллектива вызвало сообщение о том, что центр перепрофилируется под взрослый инфекционный стационар. По мнению медиков, было бы логичнее использовать стационар по профилю (для беременных и детей с COVID-19).

"Коллектив ГОТОВ работать с коронавирусной инфекцией, НО ПО ПРОФИЛЮ, как родовспомогательное учреждение! - отмечается в обращении. - И самое ужасное коллективу было объявлено, что ПЦ больше существовать не будет, он не нужен (так как мало родов и надо закрыть один из центров). По всей России идут строительства Перинатальных центров, а в Саратове с точностью наоборот, ЗАКРЫТИЕ. Надо отметить,что в центре есть отделение РЕАНИМАЦИИ и второго этапа ВЫХАЖИВАНИЯ, ежегодно через которые проходят около 300 новорожденных, в том числе и с экстремально низкой массой тела (менее 1000 гр.), которые требуют длительного выхаживания в условиях стационара, а так же квалифицированных сотрудников, профессионализм которых оттачивался годами".

Авторы обращения напомнили, что Перинатальный центр оказывает помощь беременным с тяжелой соматической патологией, а так же с осложненным течением беременности. На его базе размещена кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии. В учреждении создан единственный в области Центр клинической гемостазиологии и трансфузиологии.

В петиции также отмечено, что 31 марта сняли главного врача ГУЗ ПЦ Саратова Сергея Архангельского, а на следующий день министр здравоохранения представил нового руководителя Олега Костина. Кроме того, начались массовые увольнения сотрудников по собственному желанию. Инициаторы обращения просят помочь всех неравнодушных подписать петицию и помочь не допустить закрытия учреждения: "Инфекция рано или поздно закончится, центр будет разрушен, а коллектив потерян!".