Sam la vie & Jake Emlyn и музыкальный лейбл 108Records объявили о сотрудничестве
О выпуске трека «Joy Bliss Love» сообщил музыкальный лейбл 108Records. Эта композиция стала стартом сотрудничества лейбла с дуэтом британских музыкантов Sam la vie & Jake Emlyn. Трек посвящен знаменитым вайшнавским сезонным марафонам. На улицах многих городов мира они создают яркий праздник, на котором собираются сотни людей и несут послание блаженства, счастья и вечной любви, бескорыстно делятся сокровенными знаниями. Мало кто может устоять перед зажигательными танцами, энергичным исполнением мантры «Hare Krishna» и удивительными сладостями, которые раздают вайшнавы.
Музыканты Сэм и Джейк называют свое творчество духовным опытом. Джейк (Jake Emlyn) – практикующий энергопсихолог. Он мультижанровый артист, протеже Робби Уильямса, в активе музыканта – три студийных альбома. Сэм (Sam la vie) – духовный искатель, практикующий бхакти-йогу, исполнитель урбан-фолк-соул музыки, современный нео-бард, выпустивший два студийных альбома. Дуэт Sam la vie & Jake Emlyn считают свою композицию подарком тем, кто занимается бескорыстным служением людям.