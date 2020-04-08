8 апреля 2020 СРЕДА
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Саратовский филиал «РЖД Логистики» организует доставку свай на месторождение им. В.И. Грайфера на Северном Каспии

Новости
Саратовский филиал «РЖД Логистики» организует доставку свай на месторождение им. В.И. Грайфера на Северном Каспии

Предприятием подготовлено транспортно-логистическое решение для перевозки металлических свай весом 100 тонн. Они будут задействованы в проекте по освоению месторождения им. В.И. Грайфера на Северном Каспии.

По информации пресс-службы ПривЖД, для транспортировки нестандартного груза была организована передислокация восьмиосного транспортера платформенного типа со станции Пенза-3 Куйбышевской железной дороги на станцию Новолесная Астраханского региона Приволжской магистрали. Погрузка свай осуществляется на подъездных путях заказчика по проекту внутризаводской логистики. В перспективе нестандартный груз будет отправляться по железной дороге в порт Оля для дальнейшей транспортировки морским транспортом.

Холдингом «РЖД» организован подбор и предоставление спецсостава с учетом всех особенностей перевозимого груза. Представители транспортно-логистического блока компании разработали оптимальный маршрут перевозки и схему погрузки.

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АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.