Саратовский филиал «РЖД Логистики» организует доставку свай на месторождение им. В.И. Грайфера на Северном Каспии
Предприятием подготовлено транспортно-логистическое решение для перевозки металлических свай весом 100 тонн. Они будут задействованы в проекте по освоению месторождения им. В.И. Грайфера на Северном Каспии.
По информации пресс-службы ПривЖД, для транспортировки нестандартного груза была организована передислокация восьмиосного транспортера платформенного типа со станции Пенза-3 Куйбышевской железной дороги на станцию Новолесная Астраханского региона Приволжской магистрали. Погрузка свай осуществляется на подъездных путях заказчика по проекту внутризаводской логистики. В перспективе нестандартный груз будет отправляться по железной дороге в порт Оля для дальнейшей транспортировки морским транспортом.
Холдингом «РЖД» организован подбор и предоставление спецсостава с учетом всех особенностей перевозимого груза. Представители транспортно-логистического блока компании разработали оптимальный маршрут перевозки и схему погрузки.
***
АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.