8 апреля 2020 СРЕДА
Новости
16:27 | 07 апреля
Горожане обратились в колл-центр администрации Саратова более 240 раз
15:22 | 07 апреля
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13,5% в январе-марте
15:11 | 07 апреля
Продолжается дистанционное обучение в школах города
14:54 | 07 апреля
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14:18 | 07 апреля
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13:23 | 07 апреля
В Саратовской области зарегистрировано 85 случаев загорания сухой травы
12:30 | 07 апреля
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11:36 | 07 апреля
В пригородных поездах усилены противоэпидемиологические меры
10:43 | 07 апреля
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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13,5% в январе-марте

Новости
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13,5% в январе-марте

По оперативной информации, в январе-марте 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 18 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 16,4% и составило 13,3 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 298 тыс. тонн грузов (+18,4%), в том числе:

химикатов и соды – 6,8 тыс. ДФЭ (+5,6% к уровню 2019 года);
цветных металлов – 1,5 тыс. (рост в 7 раз);
черных металлов – 1,05 тыс. (-33%);
промышленных товаров народного потребления – 1,04 тыс. (рост в 3 раза);
продовольственных товаров – 1 тыс. (+2,8%);
нефти и нефтепродуктов – 0,54 тыс. (+46,5%);
метизов – 0,48 тыс. (рост в 3 раза).