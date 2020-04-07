Психолог и экстрасенс Владимир Гуляев опубликовал новую книгу

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Автор гарантирует читателям, что они получат много полезной информации для размышления, а заодно колоссальное удовольствие и хорошее настроение от ее прочтения.Это первая из серии трех книг, в которых Владимир Гуляев расскажет о жизни и развитии, все об устройстве нематериального и физического мира, что скрывалось от человечества столетиями, о том, что нужно человеку для его духовного развития, исполнения желаний, процветания бизнеса и многом другом. Важно, что книга написана простым и доступным языком, понятным каждому читателю. В произведении нет ни придуманных фактов, ни искажений, ни завуалированных терминов и фраз.Чтобы получить книгу, необходимо сделать заказ, обратившись напрямую к автору в его профиль Инстраграм или через его сайт. Это объясняется тем, что книга выпущена лимитированной серией и не продается в книжных магазинах.