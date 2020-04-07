Продолжается дистанционное обучение в школах города
По информации комитета по образованию, сегодня, 7 апреля, для дистанционного обучения доступны платформы Учи.ру, Яндекс.учебник, Skyes, Zoom.
На ресурсах «Российская электронная школа» и «Российский учебник» низкая скорость передачи информации. На сайте «Академкнига/Учебник» не работает виртуальный класс и завершен первый период работы виртуальной библиотеки.
Образовательная платформа Дневник.ру работает поздно вечером, ночью и утром, когда резко уменьшается количество пользователей.
Для осуществления своевременной проверки заданий учителя составляют план работы на неделю и дают соответствующие ссылки из интернета по объяснению нового материала. Для пересылки проверочных заданий и их результатов используются также электронная почта и мессенджеры. Родители могут ознакомиться с ходом обучения своих детей в режиме off line в любое удобное для них время.