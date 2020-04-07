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В Саратовской области зарегистрировано 85 случаев загорания сухой травы

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На территории города Саратова с начала года произошел 181 пожар, на которых погибли 17 человек, в лечебные учреждения доставлены 10 пострадавших.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 14,4% (АППГ - 155), увеличилось и количество погибших (АППГ – 7), количество травмированных уменьшилось (АППГ – 17). Также зарегистрировано 85 случаев загорания сухой травянистой растительности, из них 32 камыша. В этом году весна ранняя, поэтому уже сейчас каждый день фиксируются многочисленные случаи пожаров.

5 апреля на территории Ленинского района г. Саратова произошло загорание камыша на площади 2 га с распространением пламени на участки жилых домов по ул. Мещановка, создалась угроза распространения огня на жилые участки и дома по ул. Кузнецкой. В результате данного пожара огнем были повреждены надворные постройки площадью 12 и 6 кв. м., жилые дома пожарным удалось отстоять.

В целях недопущения роста пожаров и гибели на них людей сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саратову проводят профилактические рейды, направленные на соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Так, в жилом секторе на территории ЖСК «Талисман-2007», ЖСК «Экватор», расположенных по ул. Шевченко Т.Г., 38/48; ул. Шевченко Т.Г., 50; ул. Клочкова В.Г., 16., СНТ «Энергетик» в поселке Князевка, СНТ «Сосенки-65», СНТ «Сосенки-1» проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности с вручением памяток под роспись, проведено 3 схода граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в жилых домах.

К административной ответственности за допущенные нарушения привлечены два гражданина по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ за сжигания мусора, травы на территории обследуемых районов.