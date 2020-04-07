В окнах нового корпуса Радищевского музея выставлены репродукции плакатов военного времени

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Саратовский художественный музей имени Радищева выставил в окнах нового корпуса в здании биржи выставку репродукций плакатов военного времени. По информации министерства культуры области, оконную экспозицию можно увидеть с улиц Московская и Радищева, не заходя в помещение. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Формат выставки подсказала история: в самые трудные времена создавались агитокна, когда в витринах популярных магазинов, учреждений, редакций выставлялись тематические материалы и плакаты. Так было в первые годы советской власти («Окна РОСТА») и в годы Великой Отечественной войны («Окна ТАСС»).На выставке среди прочего представлены репродукции с плакатов из собрания Радищевского музея, созданные в Москве, Ленинграде, Саратове. Это листы политической карикатуры Кукрыниксов (творческое содружество московских художников М. Куприянова, П. Крылова, Н. Соколова), а также их плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага», который был первым военным плакатом, вышедшим в свет в Москве 24 июня.Новая выставка станет хорошим подарком ко Дню Победы, а ее экспонаты можно видеть круглосуточно.