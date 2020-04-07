Саратовские участковые временно приостановили прием граждан
Данная мера введена с 6 апреля.
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановлен прием граждан участковыми уполномоченными полиции на участковых пунктах полиции, в служебных кабинетах, предоставленных муниципальными образованиями.
Гражданам рекомендуется направлять свои обращения письменно в дежурные части отделов полиции, на бумажном носителе через оператора почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по Саратовской области, либо связаться с участковым уполномоченным полиции по телефону, указанному в сервисе «Ваш участковый» на ведомственном сайте.
Дежурные части территориальных органов внутренних дел Саратовской области работают в штатном круглосуточном режиме.