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Саратовские участковые временно приостановили прием граждан

Новости


Данная мера введена с 6 апреля.

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановлен прием граждан участковыми уполномоченными полиции на участковых пунктах полиции, в служебных кабинетах, предоставленных муниципальными образованиями.

Гражданам рекомендуется направлять свои обращения письменно в дежурные части отделов полиции, на бумажном носителе через оператора почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по Саратовской области, либо связаться с участковым уполномоченным полиции по телефону, указанному в сервисе «Ваш участковый» на ведомственном сайте.

Дежурные части территориальных органов внутренних дел Саратовской области работают в штатном круглосуточном режиме.