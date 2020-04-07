С 6 апреля изменилась периодичность курсирования пригородных поездов на участке Ртищево-1 – Балашов-1
Новое расписание введено в соответствии с решением министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
По информации пресс-службы ПривЖД, периодичность курсирования изменилась у двух поездов на данному участке:
- № 6624 Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением со ст. Балашов-1 в 05:20, прибытием на ст. Ртищево-1 в 07:45;
- № 6625 Ртищево-1 – Балашов-1 отправлением со ст. Ртищево-1 в 17:30, прибытием на ст. Балашов-1 в 19:49.
С 6 апреля указанные пригородные поезда будут отправляться два раза в неделю (вместо трёх): по вторникам и четвергам.