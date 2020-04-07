Какие компании успешно переживут пандемию и восстановятся: мнение главы E.M.FINANCE

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По словам Евгения Марченко, следует присмотреться к нескольким секторам экономики и отельным акциям. В частности, он назвал акции круизного оператора Carnival, упавшие более чем в 4 раза в цене – с $51 до $12. Эксперт не сомневается: после того как пандемия пойдет на спад, спрос на морские путешествия восстановится.Хорошие шансы есть у акций биотехнологического сектора. Если компаниям этого направления удастся создать вакцину или лекарство от вируса COVID-19, их ценные бумаги взлетят. В числе таких компаний Евгений Марченко назвал Moderna, Crispr Therapeutics, Translate Bio, Vir Biotechnology, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Regeneron. Можно также воспользоваться фондом IBB.Акции медиакомпаний, серьезно пострадавших из-за снижения объемов рекламы (Disney, Netflix, Facebook, AT&T, Roku), тоже пойдут вверх после ухода коронавируса, считает глава E.M.FINANCE. Что касается компаний, имеющих значительный ресурс для долгосрочного роста, то Евгений Марченко отнес к ним тех, кто занимается облачными технологиями – Microsoft, Alphabet, Adobe, Salesforce, Amazon.По мнению руководителя E.M.FINANCE, все указанные акции лучше приобретать в составах фондов, что гарантирует безопасность и доходность с точки зрения диверсификации вложений.