7 апреля 2020 ВТОРНИК
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Какие компании успешно переживут пандемию и восстановятся: мнение главы E.M.FINANCE

Новости
Какие компании успешно переживут пандемию и восстановятся: мнение главы E.M.FINANCE


Глава компании E.M.FINANCE и автор популярного Telegram-канала “Кубышка” Евгений Марченко считает, что есть компании, которые в итоге легко переживут кризис, пандемию коронавируса и увеличат свои прибыли. Эксперт напомнил, что необходимо учитывать главное правило Уоррена Баффета: «Акции следует покупать тогда, когда все на рынке боятся это делать». При этом подчеркнул: нужно подходить к делу взвешенно, а не ориентироваться только на отзывы в интернете.

По словам Евгения Марченко, следует присмотреться к нескольким секторам экономики и отельным акциям. В частности, он назвал акции круизного оператора Carnival, упавшие более чем в 4 раза в цене – с $51 до $12. Эксперт не сомневается: после того как пандемия пойдет на спад, спрос на морские путешествия восстановится.

Хорошие шансы есть у акций биотехнологического сектора. Если компаниям этого направления удастся создать вакцину или лекарство от вируса COVID-19, их ценные бумаги взлетят. В числе таких компаний Евгений Марченко назвал Moderna, Crispr Therapeutics, Translate Bio, Vir Biotechnology, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Regeneron. Можно также воспользоваться фондом IBB.

Акции медиакомпаний, серьезно пострадавших из-за снижения объемов рекламы (Disney, Netflix, Facebook, AT&T, Roku), тоже пойдут вверх после ухода коронавируса, считает глава E.M.FINANCE. Что касается компаний, имеющих значительный ресурс для долгосрочного роста, то Евгений Марченко отнес к ним тех, кто занимается облачными технологиями – Microsoft, Alphabet, Adobe, Salesforce, Amazon.

По мнению руководителя E.M.FINANCE, все указанные акции лучше приобретать в составах фондов, что гарантирует безопасность и доходность с точки зрения диверсификации вложений.