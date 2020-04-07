FizzUp: россияне получили доступ к лучшему спортивному приложению Франции

просмотров: 150

Приложение FizzUp уже более пяти лет помогает пользователям заниматься спортом дома, используя созданные специально для этого комплексы тренировок с негабаритным оборудованием или без него. В каталоге приложения есть программы для клиентов с любым уровнем физической подготовки. Пользователь может подобрать для себя любую программу тренировок (набор мышечной массы, похудение и др.) с видеоинструкциями, которые помогут правильно выполнять упражнения.Важно, что FizzUp действует как персональный фитнес-коуч: приложение имеет инновационную технологию, с помощью которой оценивает потенциал каждого пользователя, его уровень подготовки и полностью адаптирует тренировочные программы клиента. Поэтому FizzUp гарантирует не только быстрый прогресс в занятиях, но и пользу от тренировок. FizzUp можно скачать и установить совершенно бесплатно, получив возможность самостоятельно выстраивать свои сеансы занятий, варьируя серии упражнений для определенных мышечных групп и отдельные тренировки.