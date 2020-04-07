Онлайн-трансляцию саратовского балета «Вешние воды» посмотрели более 150 тысяч зрителей
Наибольшее количество просмотров спектакля отмечено в социальной сети "Одноклассники"
По информации министерства культуры области, в минувшие выходные в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли - онлайн» при поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и телеканала «Россия К» состоялся онлайн показ балета «Вешние воды» Владимира Кобекина – уникального спектакля, созданного по заказу Саратовского академического театра оперы и балета. В этом формате зрители смогли увидеть премьеру балета, которая состоялась в рамках XXXI Собиновского музыкального фестиваля в 2018 году. Мировая премьера была приурочена к 200-летию писателя И. С.Тургенева, чья одноименная повесть легла в основу либретто.
В ходе стриминговой трансляции на различные платформы саратовский спектакль собрал более 150 тысяч просмотров. Балет положительно оценили зрители из самых разных частей планеты - Германии, Сербии, Дании, Украины, США и других стран.
Наибольшее количество просмотров спектакля отмечено в социальной сети "Одноклассники", далее следуют каналы "Youtube" и просмотры в "Facebook".