В марте погрузка на Приволжской магистрали составила 3,1 млн тонн

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По информации пресс-службы ПривЖД, грузооборот в марте уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,2% и составил около 7,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,8 млрд тонно-км (-3,1%).В январе-марте погружено более 9,5 млн тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено нефти и нефтепродуктов – 4,6 млн тонн (+3,9% к январю-марту 2019 года, химикатов и соды – 915,7 тыс. тонн (-10,2%), химических и минеральных удобрений – 610,3 тыс. тонн (+6,3%), цемента – 602,4 тыс. тонн (+48,6%), зерна – 541,1 тыс. тонн (-6,4%), черных металлов – 481,8 тыс. тонн (-1,1%), каменного угля – 390,9 тыс. тонн (-23,3%), промышленного сырья и формовочных материалов – 274,8 тыс. тонн (-26,1%), строительных грузов – 160,8 тыс. тонн (-20,1%), кокса – 125 тыс. тонн (+1,6%), лома черных металлов – 64,2 тыс. тонн (+14,3%).Грузооборот в январе-марте 2020 года составил более 21,9 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 28,7 млрд тонно-км (+3,8%).