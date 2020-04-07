В регион временно не принимают заявления на разводы

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В частности, на территории региона временно приостановлен прием заявлений на регистрацию расторжения браков. Расторжение браков по взаимному согласию супругов будет проводиться только по ранее поданным заявлениям.Управление по делам ЗАГС просит молодоженов, планировавших зарегистрировать отношения в ближайшие два месяца, перенести даты регистрации брака на более поздний срок — после 1 июня 2020 года. Если же перенос будет невозможен в силу обстоятельств, то сотрудники отдела ЗАГС готовы провести государственную регистрацию заключения брака в неторжественной обстановке без гостей. Перенести дату регистрации брака можно по телефону или через интернет-приемную. Кроме того, через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно подать заявление на регистрацию заключения или расторжения брака по взаимному согласию на даты не ранее 1 июня 2020 года.Выдача свидетельств о регистрации рождения/ смерти/ установлении отцовства/ усыновлении/ перемене имени/ повторных свидетельств осуществляется по предварительной записи. Чтобы записаться на прием, просим воспользоваться Единым порталом «Госуслуги» или обратиться по телефону в отдел ЗАГС по месту жительства.В целях безопасности Управление по делам ЗАГС Саратовской области просит обращаться в органы ЗАГС лично только в случае крайней необходимости.