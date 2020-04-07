7 апреля 2020 ВТОРНИК
Новости
16:35 | 06 апреля
Онлайн-трансляцию саратовского балета «Вешние воды» посмотрели более 150 тысяч зрителей
15:40 | 06 апреля
В регион временно не принимают заявления на разводы
14:55 | 06 апреля
FizzUp: россияне получили доступ к лучшему спортивному приложению Франции
14:22 | 06 апреля
В марте погрузка на Приволжской магистрали составила 3,1 млн тонн
13:32 | 06 апреля
До 30 апреля в саратовских школах будет проводиться дистанционное обучение
12:36 | 06 апреля
В саратовский детских садах работают девять дежурных групп
11:40 | 06 апреля
Более двухсот жителей региона присоединились к акции #МыВместе
10:48 | 06 апреля
Клиентов ОАО «РЖД» освободят от ряда плат, сборов и штрафов в связи с объявленными нерабочими днями
09:53 | 06 апреля
В марте на ПривЖД оформлено дистанционно почти 33,5 тыс. грузовых перевозочных документов
09:00 | 06 апреля
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В регион временно не принимают заявления на разводы

Новости
В регион временно не принимают заявления на разводы

Управление по делам ЗАГС приняло меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В частности, на территории региона временно приостановлен прием заявлений на регистрацию расторжения браков. Расторжение браков по взаимному согласию супругов будет проводиться только по ранее поданным заявлениям.

Управление по делам ЗАГС просит молодоженов, планировавших зарегистрировать отношения в ближайшие два месяца, перенести даты регистрации брака на более поздний срок — после 1 июня 2020 года. Если же перенос будет невозможен в силу обстоятельств, то сотрудники отдела ЗАГС готовы провести государственную регистрацию заключения брака в неторжественной обстановке без гостей. Перенести дату регистрации брака можно по телефону или через интернет-приемную. Кроме того, через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно подать заявление на регистрацию заключения или расторжения брака по взаимному согласию на даты не ранее 1 июня 2020 года.

Выдача свидетельств о регистрации рождения/ смерти/ установлении отцовства/ усыновлении/ перемене имени/ повторных свидетельств осуществляется по предварительной записи. Чтобы записаться на прием, просим воспользоваться Единым порталом «Госуслуги» или обратиться по телефону в отдел ЗАГС по месту жительства.

В целях безопасности Управление по делам ЗАГС Саратовской области просит обращаться в органы ЗАГС лично только в случае крайней необходимости.