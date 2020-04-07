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До 30 апреля в саратовских школах будет проводиться дистанционное обучение

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Ученики выполняют задания педагогов через электронные сервисы.

С сегодняшнего дня учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города перешли на дистанционное обучение, которое продлится до конца месяца. В целях соблюдения режима повышенной готовности, предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, всем школам Саратова в этот период рекомендовано организовать работу образовательных учреждений в условиях нахождения детей и педагогов в режиме самоизоляции.

В рамках этого образовательными учреждениями разработаны и утверждены локальные акты об организации дистанционного обучения, сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. Кроме того, внесены соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения, организовано проведение учебных занятий в соответствии с техническими возможностями образовательного учреждения (консультации, вебинары на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов).

Вместе с тем образовательные учреждения информируют обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, знакомят с расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля успеваемости, консультаций.